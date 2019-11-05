أخبار مصر | فتح باب الإكتتاب في صندوق (عطاء) الخيري الموجه أمواله لذوي الإعاقة

ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور ٥ أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

وسيتم الاكتتاب في الوثائق من خلال بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر والبنك الاهلي المصري وبنك قناة السويس وفروعهم المنتشرة داخل مصر وخارجها، بقيمة اسمية للوثيقة 10 جنيه مصري، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة 100% عند الاكتتاب.

الحد الأدنى للاكتتاب بوثيقة واحدة فيما لا يوجد حد أقصى للأكتتاب في وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق، علما بان الأكتتاب في الصندوق يمثل تنازل عن عائد الاستثمار لدعم ذوي الإعاقة.

