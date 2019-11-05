شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مشروعات قومية في السويس وجنوب سيناء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء. صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يفتتح مشروعات قومية في السويس وجنوب سيناء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.