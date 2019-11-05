شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: عرض فيلم ترويجي عن المتحف الكبير ضمن فاعليات بورصة لندن للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الإثنين، على هامش انطلاق فاعليات بورصة لندن للسياحة، أن الجناح المصري بالبورصة خصص مكان بالجناح لعرض مواد ترويجية عن المتحف الكبير، كذلك تم وضع شاشة كبيرة لعرض فيلم ترويجي عن المتحف الكبير.

وأضافت: «كما يتضمن الجناح شاشات كبيرة مخصصة لعرض الأفلام الترويحية الجديدة التي أنتجتها شركة Beautiful Destinations في إطار شراكتها مع الوزارة، وتعرض هذه الأفلام لأول مرة تزامنا مع بدء الحملة الترويجية لمصر على شبكة CNN العالمية في إطار الشراكة التي تمت بين الوزارة والشبكة في مايو الماضي».

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واشارت إلى أنه سيتم أيضا عرض فيلم حملة People to People الذي أطلقته وزارة السياحة مؤخرا، وفاز بالمركز الأول كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط، من منظمة السياحة العالمية هذا العام.

ويحتوي الجناح على 4 شاشات أخرى لإبراز المقاصد السياحية المختلفة منها «الأقصر، أسوان، مرسى علم، سيوة والغردقة»، في ضوء حرص الوزارة على الترويج لكل مقصد سياحي على حدةBranding By Destinations وهو أحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية.

ويقدم الجناح بعض الأنشطة التفاعلية مثل تخصيص مكان لكتابة الأسماء بالهيروغليفية على ورق بردي باستخدام ألوان الأكاسيد التي كانت تستعمل في العصر الفرعوني، بالإضافة إلى تقديم الموسيقى المصرية من خلال فرقة لعزف الموسيقى الشرقية.