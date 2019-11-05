شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 5 نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فرع المتحف الشهير «بومبيدو ويست باند ميوزيوم بروجكت» في شنغهاي.

يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعمال دورته الـ13، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية.

تحيى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى 2019.

تستضيف السعودية مؤتمرًا دوليًا بعنوان «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها» الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل.

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يبدأ وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي وأمن الطاقة والبيئة، كيث كراش، زيارة لكوريا الجنوبية، يبحث خلالها سبل دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين الدولتين في إطار الاستراتيجية الأمريكية بشأن منطقة دول المحيط الهادئ المطلة على الجانب الهندي والسياسة الجديدة لكوريا الجنوبية حيال دول المنطقة.

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا دوليا للإعلان عن تسلم مصر ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة أفريقية أعضاء اللجنة.

يبدأ النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يورجن ريجترينك زيارة إلى مصر لتوقيع عدة مشروعات جديدة.

يتقدم وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، باستقالته لقيام الكويت بترشيحه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

يفتح باب الإكتتاب في صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء» والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.