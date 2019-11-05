شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تطرح شروطا جديدة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن البنود الجديدة الخاصة بالحصول على موافقة لإنشاء محطات طاقة شمسية أو رياح يتم دراستها حاليا، مشيرا إلى أن الإعلان عنها متوقعا أن يكون خلال الشهر الحالى ليتم العمل بها.
وتابع المصدر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 2465 ميجا وات نهاية الشهر الجارى تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال شهر ديسمبر المقبل.
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