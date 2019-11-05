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الكهرباء تطرح شروطا جديدة لإنشاء محطات الطاقة المتجددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أعدت تصورا جديدا بالنسبة لشروط وإجراءات الحصول على موافقة الوزارة على إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن البنود الجديدة الخاصة بالحصول على موافقة لإنشاء محطات طاقة شمسية أو رياح يتم دراستها حاليا، مشيرا إلى أن الإعلان عنها متوقعا أن يكون خلال الشهر الحالى ليتم العمل بها.

وتابع المصدر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 2465 ميجا وات نهاية الشهر الجارى تمهيدا لافتتاحه رسميا خلال شهر ديسمبر المقبل.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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