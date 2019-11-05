"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخصيص الخط الساخن 105 للإبلاغ عن حلوى المولد النبوى غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية التى تستوجب الإعدام والتخلص الآمن منها .

Advertisements وقام قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بالمرور على المنشآت الخاصة بأماكن تصنيع وبيع الحلوى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 266 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، أو تعمل بدون ترخيص. ويتخذ قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، أو شوادر بيع الحلوى، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

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