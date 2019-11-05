شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن التعديلات التى أجرتها هيئة السكة الحديد فى تركيب بعض القطارات واستبدال عرباتها بأخرى محدثة ومعاد هيكلتها وتطويرها والدفع بقطارات أخرى كخدمة جديدة.

1ـ السكة الحديد قررت تشغيل عدد 4 قطارات بعربات مميزة كخدمة جديدة للركاب على خطوط القاهرة/ ايتاى البارود (المناشى) والعكس والقاهرة/ الزقازيق والعكس.

2ـ القطارات التى تقرر تشغيلها هى قطار ركاب رقم 360 على خط الزقازيق/ القاهرة وقطار 699 بخط القاهرة/ ايتاي وقطار 700 بخط ايتاى/ القاهرة وقطار 1417 بخط القاهرة/ الزقازيق.

3ـ السكة الحديد قررت أيضا اسبتدال عربات 6 قطارات مطورة ذات اللون الأصفر على خط المناشى بعربات أخرى مميزة وهى القطارات أرقام 667/676/683 والقطارات 666/685/694 .

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4ـ قررت السكة الحديد استبدال عربات 20 قطار مطور على خطى بنها ـ ميت غمر والعكس بعربات محسنة ومعادة هيكلتها بدلا من المطورة ضمن عقد تحسين 200 عربة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع .

5ـ القطارات المستبدل عرباتها بخطى ميت عمر ـ بنها والعكس هى أرقام 819 ـ 821 ـ 823 ـ 825 ـ 827 ـ 829 ـ 831/817 ـ 837 ـ 839 وأرقام 820 ـ 822 ـ 824 ـ 826 ـ 828 ـ 830 ـ 834 ـ 836 ـ 838 ـ 840 .

6ـ الهدف من هذه التعديلات تعديل مستوى الخدمة على تلك الخدمة.