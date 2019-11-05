مصر | اليوم.. مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي بـ "فساد الجمارك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي بـ "فساد الجمارك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الثلاثاء، الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس، غالي وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيها وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ " فساد الجمارك ".

ومن المقرر أن تستمع المحكمة الي مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

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كانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيها، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها، بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

وقضت محكمة الجنايات، في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، فيما قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من "غالي" وقضت بإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة جنائية مغايرة.

