مصر | اليوم.. استكمال سماع الشهود في إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما في "فض اعتصام رابعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال سماع الشهود في إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما في "فض اعتصام رابعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الثلاثاء، الدائرة 8 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم سماع أقوال شهود الإثبات في جلسة اعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين بحضور محمد عادل وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.