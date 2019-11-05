أخبار مصر | انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض سعر سلعة مهمة في الشتاء بعد تراجع الدولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المواطنون خلال الأيام الماضية يشعرون ببرودة فصل الشتاء، خاصة في الأيام التي شهدت هطول الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية، وتعتبر البطاطين والدفايات من أهم السلع التي يقبل الناس على شراؤها في فصل الشتاء، وقد شهدت أسعارها هذا العام هبوطًا ملحوظًا.

ويعود انخفاض أسعار البطاطين والدفايات إلى انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت الأيام الماضية تراجعا في سعر الدولار في جميع البنوك المصرية، وسط توقعات بانخفاض أسعار العديد من السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة.

وكشف هشام عبد الشافي، عضو الغرفة التجارية في تصريحات صحفية، أن هناك تراجع في أسعاء المفروشات يتراوح بين 10% إلى 20% مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث كان سعر الدفاة يتراوح بين 110 جنيها إلى 180 جنيها، بينما تباع هذه السنة بأسعار تتراوح بين 85 جنيها، و150 جنيهًا.