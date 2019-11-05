أخبار مصر | مسئول غرفة السياحة بالأقصر: الاكتشافات الأثرية الجديدة أوصلتنا لمعدلات 2010

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول غرفة السياحة بالأقصر: الاكتشافات الأثرية الجديدة أوصلتنا لمعدلات 2010 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إننا في عام 2019 حققنا ما كنا نحققه في عام 2010 بل وتفوقنا عليه والفضل الأول والأخير في ذلك هو للاكتشافات الثرية التي قامت بها وزارة الأثار في العامين الأخيرين.

وأوضح للفجر أن عام 2010 كنا نطلق عليه العام الذهبي للسياحة الثقافية المصرية حيث حققنا دخلًا وصل إلى 14 ونصف مليار دولار، وفي عام 2019 صلنا إلى 20 مليار، وأكد أن الكشوفات الأثرية الجديدة هي الداعم الرئيسي لصناعة السياحة الثقافية في مصر الآن، حيث أن السائح الذي زار مصر عدة مرات يبحث عن الجديد دومًا.

وضرب عثمان مثلًا بخبيئة العساسيف المكتشفة مؤخرًا والتي طارت أخبارها حول العالم، حيث فتح هذا الكشف والاكتشافات التي تمت خلال الأعوام القليلة الماضية بواسطة رجال وزارة الأثار مجالًا جديدًا أمام السائح كي يأتي مرة أخرى ويرى ما تم اكتشافه.

وجاء تصريح عثمان تعليقًا على حركة الاكتشافات الأثرية المتتالية خلال العامين الماضيين وأثرها على الحركة السياحية، والتي كان آخرها الكشف الذي قامت به بعثة أثرية مصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن خبيئة في جبانة العساسيف بالبر العربي بالأقصر، حوت ٣٠ تابوتًا لكهنة وكاهنات من عصر الأسرة ٢٢؛ ووصفها وزير الآثار بأنها أول خبيئة لتوابيت يتم اكتشافها منذ اكثر من قرن من الزمان بأيادي مصرية خالصة.

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وقد تصدر خبر الكشف عن خبيئة العساسيف، الصفحات الأولى لصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومنها رويترز والوكالة الفرنسية للأخبار والسي إن إن، والجارديان، والديلي ميل، وصوت أمريكا، وغيرهم، حيث وصفته بأنه أكبر كشف أثري تم إزاحة الستار عنه خلال الأعوام القليلة الماضية لما يتميز به من وجود ٣٠ تابوت آدمي ملون ومغلق لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر خلال الأسرة الـ 22.

ونشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور توضح مراسم الإعلان عن الكشف وأعداد التوابيت الضخمة التي كانت متراصة أمام الحاضرين في منظر رائع الجمال بالإضافة إلى نقل عملية فتح أحد التوابيت والكشف عن مومياء بداخله ملفوفة بلفائف الكتان وفي حالة جيدة من الحفظ، هذا بالإضافة إلى نشر صور للمنطقة التي تم العثور فيها على خبيئة التوابيت.

كما قطعت بعض القنوات نشرات الأخبار الخاصة بها لنقل بثًا مباشرًا لمراسم الإعلان عن الكشف وفتح التابوت مثل قناة اليورو نيوز وسكاي نيوز، كما خصصت بعض البرامج التليفزيونية الأكثر مشاهدة وشهرة في أمريكا وأوروبا فقرة خاصة حول هذا الكشف وأهميته منها برنامج توديز شو Today’s show والذي تبثه قناة إن بي سي الأمريكية، والتي عقدت عدة حوارات تليفزيونية مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس الذي حضر خصيصًا من القاهرة لمشاهدة الكشف والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ووصفت بعض الصحف مثل الجادريان والواشنطن بوست الديلي ميل وإذاعة الراديو الفرنسي بأنه آخر كشف ضمن سلسة اكتشافت هامة قامت وزارة الآثار بالإعلان عنها في الفتره القليله الماضية مما يعمل على دعم وترويج السياحة إلى مصر بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.