أخبار مصر | رئيس السياحة بالأقصر: عودة السياحة الثقافية تدين بالولاء للاكتشافات الأثرية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السياحة بالأقصر: عودة السياحة الثقافية تدين بالولاء للاكتشافات الأثرية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الأقصر، إن مجموعة الاكتشافات الرائعة التي أتمتها وزارة الآثار خلال الفترة السابقة آخرها كشف خبيئة العساسيف هو السبب الرئيسي في الترويج للسياحة الثقافية.

وأكد عثمان في تصريحات خاصة للفجر، أن وزارة الأثار أصبحت داعم رئيسي في الحركة السياحية، وصناعة السياحة الثقافية على وجه الخصوص تدين بالولاء للاكتشافات الأثرية الجديدة، ولدينا في معرض الملك توت عنخ آمون بلندن هذا العام جناح متميز تقوم معظم الدعاية فيه على الاكتشافات الأثرية الجديدة.

وأضاف أن نسبة الإشغالات في مدينة الأقصر عادت للارتفاع من جديد، كما أن مصر لم تعد تعتمد على دولة بعينها كالسابق ولكن صار عندنا تعدد كبير في السائحين الواردين لمصر فمن الصين وكوريا واليابان وأمريكا اللاتينية التي اذهلتنا هذا العام برحلات الشارتر، كما عادت وإنجلترا وفرنسا ووالسائح الأمريكي للظهور من جديد.

وجاء تصريح عثمان تعليقًا على حركة الاكتشافات الأثرية المتزايدة في العامين الماضيين وأثرها على الحركة السياحية، والتي كان آخرها الكشف الذي قامت به بعثة أثرية مصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن خبيئة في جبانة العساسيف بالبر العربي بالأقصر، حوت ٣٠ تابوتًا لكهنة وكاهنات من عصر الأسرة ٢٢؛ ووصفها وزير الآثار بأنها أول خبيئة لتوابيت يتم اكتشافها منذ اكثر من قرن من الزمان بأيادي مصرية خالصة.

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ووصفت بعض الصحف العالمية مثل الجادريان والواشنطن بوست الديلي ميل وإذاعة الراديو الفرنسي بأنه آخر كشف ضمن سلسة اكتشافت هامة قامت وزارة الآثار بالإعلان عنها في الفتره القليله الماضية مما يعمل على دعم وترويج السياحة إلى مصر بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.

وقد تصدر خبر الكشف عن خبيئة العساسيف، الصفحات الأولى لصحف ووكالات الأنباء العالمية، ومنها رويترز والوكالة الفرنسية للأخبار والسي إن إن، والجارديان، والديلي ميل، وصوت أمريكا، وغيرهم، حيث وصفته بأنه أكبر كشف أثري تم إزاحة الستار عنه خلال الأعوام القليلة الماضية لما يتميز به من وجود ٣٠ تابوت آدمي ملون ومغلق لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر خلال الأسرة الـ 22.

ونشرت جميع وسائل الإعلام العالمية العديد من الصور توضح مراسم الإعلان عن الكشف وأعداد التوابيت الضخمة التي كانت متراصة أمام الحاضرين في منظر رائع الجمال بالإضافة إلى نقل عملية فتح أحد التوابيت والكشف عن مومياء بداخله ملفوفة بلفائف الكتان وفي حالة جيدة من الحفظ، هذا بالإضافة إلى نشر صور للمنطقة التي تم العثور فيها على خبيئة التوابيت.

كما قطعت بعض القنوات نشرات الأخبار الخاصة بها لنقل بثًا مباشرًا لمراسم الإعلان عن الكشف وفتح التابوت مثل قناة اليورو نيوز وسكاي نيوز، كما خصصت بعض البرامج التليفزيونية الأكثر مشاهدة وشهرة في أمريكا وأوروبا فقرة خاصة حول هذا الكشف وأهميته منها برنامج توديز شو Today’s show والذي تبثه قناة إن بي سي الأمريكية.