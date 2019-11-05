تعرف على أبرز 5 معلومات عن قانون "نقابة الفلاح" بعد موافقة "زراعة" البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة ومشروعات قوانين مقدمة من النواب، جواهر سعد فضل الشربيني ومحمد حلمى فى نفس الموضوع، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الأيام المقبلة. وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات حول مشروع القانون: 1. توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني. Advertisements 2. وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح. 3. المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات او تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير. 4. إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها. 5. توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.

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