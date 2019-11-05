شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون دولار مكافأة للعثور عليه.. اعرف قصة الأمريكى المفقود فى إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ 12 عاما وبالتحديد فى مارس 2007، اختفى رجل أمريكى يدعى "روبرت ليفنسن"، وأمس، الإثنين أعلن وزير الخارجية الأمريكى ، زيادة قيمة المكافأة المالية المخصصة لمن يقدم معلومات عن ليفنسن، المفقود فى إيران، إلى 20 مليون دولار أمريكى، ويرصد الخليج 365 قصة الرجل الامريكي فى سطور.
-ليفنسن هو ضابط أمريكي سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI
-أثناء رحلة له كمحقق خاص منذ 11 عاما اختفى في جزيرة كيش الإيرانية، وظلت مسألة اختفائه مصدر خلاف بين واشنطن وطهران.
- حتى الأن تقول السلطات الإيرانية إنها لا تعرف مكان احتجازه
- تقاعد ليفنسن من التحقيق الفيدرالى منذ 1998
- قالت تقارير أجنبية أنه كان يشارك فى عملية للـ CIA داخل إيران.
- وتشير تقارير إلي أنه كان في إيران في مهمة استخبارية غير مرخصة وتسبب الكشف عنها في فضيحة داخل الــCIA
- أكدت معلومات حصلت عليها الولايات المتحدة أنه ما زال على قيد الحياة قبل حوالى 3 سنوات
- عرضت FBI مكافأة مالية مليون دولار ورفعت إلى 5 ملايين مقابل الإدلاء بمعلومات عنه
- ظهر ليفنسن في شريط فيديو وصور حصلت عليها عائلته فى عام 2010
- قالت أسرته أن الحكومة الأمريكية لم تقم بكل ما يمكن لإنقاذه أو العثور عليه
- مسئولين أمريكيين طلبوا من إيران المساعدة فى إيجاده بعد توقيع الاتفاق النووى فى 2015
- فى 2016 أطلقت التحقيقات الفيدرالية صفحة على موقع فيسبوك بالفارسية لمناشدة الإيرانيين
- فى 2016 قال البيت الأبيض أنه من المحتمل أن يكون متواجدا جنوب غرب أسيا أو باكستان
- ولازال البحث جارى عن ليفنسون لحل لغز اختفاءه
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