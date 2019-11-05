شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يرد على منتقديه بعد «الممر»: «الفيلم مستهدف.. والحملة جاهزة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الممثل أحمد فلوكس، تعليقًا على دوره في فيلم «الممر» والجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أدائه بعد انتهاء تصوير الفيلم، إن «الشعب المصري دمه خفيف، ولا أعتقد إننا شعب متنمر»، معتبرًا الأمر «حملة جاهزة» للنيل من أبطال الفيلم.

أضاف «فلوكس»، في مداخلة هاتفية لقناة «Dmc»، مساء الاثنين: «اللي بدأ الحملة دي عارف كويس هو باديها ليه، لأن الحملة كانت جاهزة فجأة كلها، والحملة مستمرة، لكن إحنا شعب جدع ودمنا خفيف، ومبنوصلش للتنمر، وأنا لا أعتقد إننا شعب متنمر».

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وتوجه «فلوكس» بالشكر إلى القائمين على ما سماها «هذه الحملات»، قائلًا: «خلى اللي ميعرفنيش يعرفني، عملي خدمة، أنا لو هعمل حملة تسويقية بملايين مش هعمل كده فشكرًا»، معتبرًا أن «الفيلم مستهدف بسبب تأثيره على الأرض وعلى الشباب والأطفال الصغيرين».

ورد «فلوكس» على منتقدي وقفته في أثناء تكريم طاقم الفيلم، قائلًا: «النشيد الوطني كان بيشتغل، وأنا اتعلمت في المدرسة إن النشيد الوطني لما يشتغل أقف انتباه، وأنا مدخلتش جيش على فكرة، وشرف ليا إني أخش الجيش، لكن ده اللي أنا اتربيت عليه واللي أنا أعرفه، وأنا أصلًا شخصيتي كده وشكلي كده».