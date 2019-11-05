شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» من لندن: نركز على الكيف.. والجناح يضم جزء خاصًا بالملك توت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على هامش افتتاح جناح مصر بورصة لندن، الأثنين، إن رؤية الوزارة فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض السياحية الدولية ترتكز في المقام الأول على الاهتمام بالكيف وليس بالكم، وخاصة في تصميم الأجنحة المصرية بما يتماشى مع الاتجاهات التسويقية العالمية، مستعرضة الأساليب التكنولوجية التي تم تزويد الجناح المصري بها، والجديد الذي يقدمه الجناح المصري هذا العام، مشيرة إلى أهمية المشاركة في فعاليات هذه البورصة خاصة بعد القرار الأخير للحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ .

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وحرصت وزارة السياحة في تصميم الجناح المصري هذا العام أن يضم لأول مرة جزءا خاصا عن الملك «توت عنخ آمون» وهو ما يأتي تزامنا مع المعرض المؤقت لآثار «توت عنخ أمون: الفرعون الذهبي» الذي يقام حاليا بالعاصمة البريطانية لندن والذى افتتحه وزير الآثار يوم الجمعة الماضية، حيث يعرض الجناح بعض صور الملك توت عنخ آمون ويستخدم تقنية «الهولوجرام» لعرض جانب من مقتنياته، بالإضافة إلى وجود نماذج مقلدة لبعض من مقتنياته، ونموذج مقلد لكرسي العرش الخاص به كي يتمكن الزائرين من استخدامه في التقاط الصور التذكارية والتي سيتم ارسالها إليهم عبر الإيميل مباشرة .

كما تضمن الجناح المصري لأول مرة ركنا خاصا لإلقاء الضوء على الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة، وذلك في إطار تبنى وزارة السياحة لتطبيق هذه الأهداف في قطاع السياحة المصرى، وفي ظل رؤية برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ اصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية .

وفى ضوء نجاح جهود الوزارة للترويج لمصر بصورة جديدة ومعاصرة من خلال الشراكات الدولية التي عقدتها الوزارة والتي تعتمد على تنويع منصات الترويج، أصبحت مصر مقصدا سياحيا جذب إليه كثير من مشاهير العالم خلال العام الماضى، وحرصا من الوزارة على استغلال الزيارات العديدة لهؤلاء المشاهير لمصر، تم تخصيص لأول مرة أيضا جانب من الجناح لعرض ما كتبوه هؤلاء المشاهير عن مصر والصور التي نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها الملايين من معجبيهم ومتابعيهم حول العالم، وذلك حتى يتعرف زوار الجناح على مصر من خلال هذه الصور والكتابات التي تخلق شغفا حقيقيا حول المقصد المصرى.