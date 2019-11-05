"المعلمين": انتهينا من صرف 135 مليون جنيه دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء والورثة

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وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى دفعة المعاشات لشهر أكتوبر الماضى بلغت 135 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك القيمة فى زيادة مستمرة، نظرا لزيادة أعداد الأعضاء المُحالين على المعاش شهريا.
وكانت نقابة المُعلمين قد أعلنت صرف معاشات دفعة أكتوبر للأعضاء، يوم 14 أكتوبر الماضى، وتأجيلها لمعاشات الورثة لحين توفير المبالغ المالية اللازمة للصرف.
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