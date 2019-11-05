شكرا لقرائتكم خبر عن "س و ج".. كل ما تريدى معرفته عن حقك فى "قائمة منقولات" الزوجية بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد قائمة المنقولات من أساسيات الزواج، ولكن العديد من المشاكل تنشأ بين الأزواج عقب الإنفصال نتيجة عدم معرفة كلاً منهما بحقوقه وواجباته، ويقدم ”الخليج 365”، إجابات عن أبرز الأسئلة المتعلقة بـ"قائمة المنقولات" والحقوق التى كفلها القانون للزوج والزوجة. هل يحق للزوجة الحصول على أموال نقدية بدلاً من المنقولات ؟ هل يحق للزوجة الحصول على أموال نقدية بدلاً من المنقولات ؟ لا يحق للزوجة الحصول على مبالغ مالية نظير المنقولات والأصل رد المنقولات بعينها. متى يلزم الزوج برد قائمة المنقولات أموال نقدية ؟ متى يلزم الزوج برد قائمة المنقولات أموال نقدية ؟ يلزم الزوج برد قائمة المنقولات كأموال نقدية فى حالة تلف المنقولات وتعذر ردها بحالتها. Advertisements ما الموقف فى حالة فقدان أو تلف شئ من قائمة المنقولات ؟ ما الموقف فى حالة فقدان أو تلف شئ من قائمة المنقولات ؟ على الزوج رد قيمة الشئ المفقود مالياً. هل يحق للزوج رد منقولات غير التى تسلمها ؟ لا يجوز للزوج رد منقولات غير التى تسلمها. كيف تتصرف الزوجة فى حالة رد الزوج منقولات غير التى تسلمها ؟ كيف تتصرف الزوجة فى حالة رد الزوج منقولات غير التى تسلمها ؟ على الزوجة الامتناع عن استلام تلك المنقولات وندب أحد الخبراء لمعاينة تلك المنقولات وعليها أن تثبت صحة موقفها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "س و ج".. كل ما تريدى معرفته عن حقك فى "قائمة منقولات" الزوجية بالقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.