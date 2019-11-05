شكرا لقرائتكم خبر عن "المهن الطبية" يجرى دراسة لزيادة معاشات 4 نقابات إلى 1000 جنيه مطلع 2020 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف بدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أنه كان مطلوب تحقيق زيادة بنسبة 10% فى تحصيل الدمغات الطبية، ووصل بالفعل خلال إحدى السنوات الماضية إلى 32%، أما الإعانات فتم إجراء عمليات تنظيم وتدقيق لها، على مدى ثلاث سنوات ماضية، ولم يعد هناك ازدواج للإعانات، والصرف مرة واحدة للطبيب، ودعم مشروع العلاج حاول الاتحاد قدر الإمكان أن نسب الخصم التى تحصل عليها من الجهات المتعاقد معها، تقلل هذا الدعم، وتم تحقيقه بالفعل.
وتابع: هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجودة فى الاتحاد، حتى بلغ 45% فى إحدى السنوات، رغم أن المطلوب زيادة 10% فقط، وبالتالى من المنتظر استلام تقرير الخبير الاكتوارى خلال الفترة القريبة المقبلة، ونتوقع أنه بذلك نُصبح قادرين على زيادة المعاشات إلى ألف جنيه مطلع عام 2020.
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