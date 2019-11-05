رويترز: ترامب أبدى تأييده للرئيس السيسي في محادثات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، بحسب "رويترز".

وقال وزير الخارجية سامح شكري، الأسبوع الماضي، إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.

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