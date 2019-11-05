مد حالة الطوارئ وتعديل أحكام قانون العقوبات.. 6 قضايا على مائدة البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت جلسات البرلمان أمس الاثنين، العديد من المناقشات والقرارات المهمة، أبرزها مناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وإقرار مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر.

وجاءت تفاصيل القرارات والمناقشات على النحو التالي:

- زيادة الحبس

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، بشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتنص التعديلات على تعديل المادة 115 مكرر لتكون مدة عقوبة السجن الموقعة على الموظف لتكون لا تقل عن 5 سنوات وإضافة الغرامة.

ولمزيد من التفاصيل أضغط هنا..

- اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مد الطوارئ

‎وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 .

وقال رئيس مجلس الوزراء: في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.

ولمزيد من التفاصيل أضغط هنا..

- مناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعها الاثنين برئاسة النائب شكري الجندي وكيل اللجنة.

وشهد الاجتماع تعديل المادة رقم (9) من مشروع القانون باستبدال مدير عام الهيئة بالمدير التنفيذي، ليصبح نص المادة بعد التعديل: "يكون للهيئة مديرا عاما بالدرجة المالية، ويكون مسئولا أمام رئيس مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة".

Advertisements

ولمزيد من التفاصيل أضغط هنا..

- النواب يوافق على تعديل قانون رسوم التوثيق والشهر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

وكان مجلس النواب قد أعاد المداولة على المادة الأولى من مشروع القانون، بشأن رسوم التوثيق لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، حيث تم الاتفاق على تخفيض الحد الأقصى لرسم التوثيق والشهر من 350 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأدني لرسم التوثيق عند حد 0.5 %.

ولمزيد من التفاصيل أضغط هنا..

- استمر ساعتين.. تفاصيل اجتماع "أفريقية النواب" بوزير الري

عقدت لجنة الشئون الأفريقية، اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، لعرض رؤية وخطة وزارة الموارد المائية والري لدعم التعاون مع دول حوض النيل.

ولمزيد من التفاصيل أضغط هنا..

- المتحف المصري الكبير

وافق مجلس النواب، على عدم التزام هيئة المتحف المصري الكبير بالحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة، وكذلك عدم التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة.

وقال الدكتور علي عبدالعال: "نحن أمام هيئة اقتصادية والقضاء حرر الجهات الاقتصادية مثل البنوك والشركات من الالتزام بالحد الأقصى للأجور"، مضيفًا: "لا أريد تكبيل مجلس إدارة المتحف بهذه اللوائح بما فيها الحد الأقصى".

لمزيد من التفاصيل..

​