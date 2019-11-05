شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. إطلاق الفوج الرابع لمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف انطلاق الفوج الرابع لمعسكر أبى بكر الصديق للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وعددهم 55 طالبًا وافدًا من الدول الأفريقية والأسيوية، بحيث يشمل المعسكر الجوانب التثقيفية، والترفيهية، وذلك يوم الجمعة 8 / 11 / 2019م ، على أن يكون التجمع بديوان عام الوزارة في تمام الساعة الثانية ظهرًا عقب صلاة الجمعة .

وستدور المحاضرات العلمية حول حياة النبى (صلى الله عليه وسلم) قبل بعثته وبعد بعثته باعتبارها أنموذجًا راقيًا فى جميع الجوانب الأخلاقية والإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف، ومشاركة من وزارة الأوقاف المصرية في رعاية الطلاب الوافدين علميا وثقافيا.

