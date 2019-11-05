شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب أبدى تأييده للرئيس السيسى لمحادثات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل.
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.
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