اعتقال شقيقة زعيم تنظيم داعش المقتول أبو بكر البغدادى شمال سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مسؤول تركي بارز لرويترز بأن تركيا تستجوب شقيقة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابى المقتول فى عملية عسكرية للجيش الأمريكى، بعدما اعتقلتها في مدينة أعزاز بشمال سوريا يوم الاثنين، كما تستجوب زوجها وزوجة ابنها اللذين اعتقلا أيضا.
وقال المسؤول إن رسمية عواد، أخت البغدادي البالغة من العمر 65 عاما، اعتقلت في حملة مداهمة قرب مدينة أعزاز القريبة من الحدود والتي تسيطر عليها تركيا، وكان بصحبتها أيضا عند اعتقالها خمسة من أبنائها.
وقال المسؤول: "نأمل أن نستخلص معلومات ثمينة من شقيقة البغدادي عن العمل داخل داعش".
ولا تتوافر معلومات كثيرة من مصادر مستقلة عن شقيقة البغدادي، ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق مما إذا كانت الشخصية التي ألقي القبض عليها هي أخته.
امرأة ، يُعتقد أنها صهر رصية عوض ، شقيقة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية المقتول أبو بكر البغدادي
رجل يُعتقد أنه زوج رسمية عوض ، أخت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية المقتول أبو بكر البغدادي
رسمية عوض ، شقيقة زعيم الدولة الإسلامية المقتول أبو بكر البغدادي
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