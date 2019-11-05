شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء منفذ اللنش الجمركي في بورسعيد.. وتشغيل «الجميل» من مقره الجديد السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلغاء منفذ اللنش الجمركي اعتبارا من الثلاثاء، وإجراء دراسة أمنية وجمركية لإلغاء منفذ الشاحنات.

وخلال اجتماعه مع الأجهزة الأمنية ومسئولي الجمارك والمديريات والأحياء لمناقشة جهود مكافحة التهريب، الاثنين، قرر المحافظ بدء تشغيل منفذ الجميل الجديد من مقرة الدائم، السبت المقبل.

Advertisements

وقال المحافظ: «سيتم نقل منفذ اللنش إلى موقع جديد على الطريق الدولي الساحلي، وبعد اعتماد الدراسة الخاصة بمنفذ الشاحنات سيتم نقل العمل به إلى منفذ الرسوة، على أن يتم تسيير حركة الشاحنات من السادسة مساء حتى السادسة صباحا لمنع التكدس بالمنفذ».

ووجه المحافظ بقيام لجان مشتركة من الجمارك والتهرب الضريبي والأحياء لمتابعة المخازن التجارية على مستوى المحافظة، ومراجعة حجم البضائع الموجودة بها، وأوجه التصرف فيها من خلال المستندات الرسمية.

ووجه المحافظ بمصادرة أي سيارة يتم ضبطها في عمليات التهريب، وكذلك المضبوطات من البضائع المهربة وتجميعها وبيعها لصالح الجمارك.