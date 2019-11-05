السبكى: الخط الساخن والكول سنتر ومسئول رضاء المنتفعين لقياس مستوى الخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مركز الكول سنتر ومسئول رضاء المنتفعين المتواجد بكل مستشفى ووحدة صحية ومركز طبى بمحافظة بورسعيد مهمتهم قياس رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة وحل المشاكل التى تعترض المريض لضمان حصوله على أعلى مستوى من الخدمة .
وقال الدكتور أحمد السبكى: "نستقبل مقترحات المنتفعين من جميع أنحاء الجمهورية لتطوير المنظومة وتحديد احتياجات وأولويات المتفعين لضمان توفيرها بشكل مستدام".
وأضاف السبكى أن الخط الساخن 15344 يعمل على مدار الساعة ويقدم خدمات التعامل مع الشكاوى وكذلك الرد على الإستفسارات فى أياً من المحافظات المختلفة، مضيفا أنه يتم تحليل كافة البيانات والتعامل الأمثل مع الحالات .
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