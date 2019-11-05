شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. مجلس "العلميين" يلتقى نواب لبحث حل أزمة النقابة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أبو عميرة، فى بيان، أن النائب تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التواصل مباشرة مع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وإعطائه نسخة من المستندات التى تقدم بها، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والإشارة إلى أن تلك المشكلات أثرت سلبيا على خدمات النقابة لأعضائها.
ويأتى ذلك، عقب لقاء مجلس نقابة العلميين، للدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، الأسبوع الماضى، لبحث أزمة النقابة.
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