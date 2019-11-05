شكرا لقرائتكم خبر عن انشقاقات واسعة داخل تنظيم داعش بعد اختيار زعيمه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك انشقاقات واسعة ضربت تنظيم داعش الإرهابى بعد الإعلان عن اسم زعيم التنظيم الإرهابى الجديد أبو إبراهيم الهاشمى القرشى، لأنه اسم غير معروف.
وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن داعش يخفى معلومات زعيمه الجديد لأن هناك خلافات ضخمة ضربت التنظيم حول منصب الزعيم الجديد للتنظيم عقب مقتل أبو بكر البغدادى.
ولفت طارق أبو السعد، إلى أن هذا الخلاف تسبب فى انشقاقات واسعة وخروج عدد كبير من عناصره عن التنظيم اعتراضا على شخص قائد التنظيم الجديد، متابعا: "الغموض والتشتت والتشرذم للتنظيم هو سيد الموقف، وإخفاء البيانات الخاصة بالزعيم الجديد لداعش يؤكد أنهم لم يحسموا أمرهم بعد".
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