شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بوزارة الرى: مصر غير معتادة على كميات الأمطار التى سقطت مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن قطاع الرى يقوم بالمناوبات بشكل جيد بالتعاون مع هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وأشارت إلى أن هناك جزء قد يتأثر به المواطنون وهو تأثير سقوط الأمطار علي المدن، مؤكدة أن هذا نوع جديد من إدارة الازمات ونتيجة التغيرات المناخية وزيادة كميات مياه الأمطار الغير معتادة، لأننا دولة جافة ولا يوجد مياه أمطار لدينا تسقط علي المدن لكن في الآونة الأخيرة بدأ يظهر تأثير ذلك، حيث لا يوجد استعدادات لاستيعاب كميات مياه الأمطار التى تسقط على المدن نتيجة أننا بالفعل دولة جافة غير معتادة سقوط الأمطار عليها، وأن البنية التحتية لا يوجد فيها استعدادات لكمية الأمطار الكبيرة التي تسقط .
وقالت سيد، إن مركز التنبؤ بالوزارة يقوم بعمل خرائط وجداول فيها أوجه شبه التعرض للأمطار، مشيرة إلى أن النوة الأخيرة التى تعرضت لها البلاد كانت فى 4 محافظات" الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية" وهى الأشد فى سقوط الأمطار حيث تعرضوا لأكبر كمية من مياه الأمطار.
وأوضحت سيد، أن الوزارة ممثلة فى مركز التنبؤ أصدرت بيانا أوضحت فيه الموقف وأن هناك أمطار سوف تتعرض لها البلاد لكن هناك 4 محافظات سيكونون الأكثر تركيزا، وهم الذين من الممكن أن تتجه جهود الدولة للتركيز فيهم.
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