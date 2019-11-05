شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بوزارة الرى: مصر غير معتادة على كميات الأمطار التى سقطت مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن وزارة الري تقوم بالاستعدادات اللازمة قبل سقوط الأمطار أهمها تخفيض المناسيب، حتي تستوعب قطاعات الترع والمصارف كميات مياه الأمطار التي تسقط، قائلة: "بنعرف نتعامل معاها كويس جدا لأنه أصبح من العرف عندما يكون هناك أمطار قريبة يتم خفض المناسيب".

وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن قطاع الرى يقوم بالمناوبات بشكل جيد بالتعاون مع هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأشارت إلى أن هناك جزء قد يتأثر به المواطنون وهو تأثير سقوط الأمطار علي المدن، مؤكدة أن هذا نوع جديد من إدارة الازمات ونتيجة التغيرات المناخية وزيادة كميات مياه الأمطار الغير معتادة، لأننا دولة جافة ولا يوجد مياه أمطار لدينا تسقط علي المدن لكن في الآونة الأخيرة بدأ يظهر تأثير ذلك، حيث لا يوجد استعدادات لاستيعاب كميات مياه الأمطار التى تسقط على المدن نتيجة أننا بالفعل دولة جافة غير معتادة سقوط الأمطار عليها، وأن البنية التحتية لا يوجد فيها استعدادات لكمية الأمطار الكبيرة التي تسقط .

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وقالت سيد، إن مصر غير معتادة على كميات الأمطار الأخيرة، وهذا تأثير واضح لآثار التغيرات المنرخية، وأن يكون هناك عواصف سواء ممطرة أو حالات جفاف وحرارة شديدة في فصل الصيف، موضحة: "أصبح لدينا أمطار شديدة وغير معتادة تسقط في فترة صغيرة مما يتسبب فى إرباك للأوضاع بشكل عام".

وقالت سيد، إن مركز التنبؤ بالوزارة يقوم بعمل خرائط وجداول فيها أوجه شبه التعرض للأمطار، مشيرة إلى أن النوة الأخيرة التى تعرضت لها البلاد كانت فى 4 محافظات" الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية" وهى الأشد فى سقوط الأمطار حيث تعرضوا لأكبر كمية من مياه الأمطار.

وأوضحت سيد، أن الوزارة ممثلة فى مركز التنبؤ أصدرت بيانا أوضحت فيه الموقف وأن هناك أمطار سوف تتعرض لها البلاد لكن هناك 4 محافظات سيكونون الأكثر تركيزا، وهم الذين من الممكن أن تتجه جهود الدولة للتركيز فيهم.