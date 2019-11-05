أخبار × 24 ساعة.. الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التضامن: الحكومة والمجتمع المدنى يساهمان بتمويل مشروعات رعاية ذوى الإعاقة التموين: طرح 5 فرص استثمارية جديدة فى المحافظات قريباً التضامن تبدأ صرف معاشات نوفمبر من بنك ناصر و مكاتب البريد غدا "الصحة": ضبط وإعدام 10 أطنان "حلوى مولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تستهدف السيدات فوق 18 عاما التعليم: إصدار قرابة 20 ألف مستخرج لشهادة الثانوية العامة خلال شهرين Advertisements "التعليم" تواصل فحص مستندات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين الزراعة: مصر لا تصدر دواجن لغينيا ونطبق معايير "الصحة الحيوانية" للتصدير الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ23 ألف طن لجميع الأسواق العالمية الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها وزير الرى يبحث قضية التغيرات المناخية والتنبؤ بالأمطار مع رئيس هيئة الأرصاد الجوية السكة الحديد تشغل 4 قطارات جديدة وتستبدل عربات 26 قطارا بأخرى محدثة من الغد

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