محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
قضت محكمة جنايات شبين الكوم (الدائرة الخامسة) في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، في القضية المعروفة بـ"عروس الباجور"، بإيداع الزوج المتهم بقتلها لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية، للوقوف على سلامة قواه العقلية.
قال مصدر قضائي، لمصراوي، إن القرار بإيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية جاء تلبية لطلب محاميه.
وأضاف المصدر أنه جرى تسجيل أقوال الأم والشقيقة التؤام للضحية، وتقرر تأجيل القضية لجلسة 2 يناير المقبل لحين انتهاء إيداع الزوج المستشفى والكشف عليه.
ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام باستقبال "منار. ع. أ - 19 سنة"، جثة هامدة في يوم صباحيتها.
وبالانتقال وسؤال شقيقها، أكد أنه ذهب إلى الضحية يوم صباحيتها، وفتح الزوج الباب وبيده سكين غارق في الدماء، بينما كانت الضحية غارقة في دمائها.
نُقلت الجثة إلى مستشفى الباجور العام، وحرير المحضر رقم 13633 جنح الباجور، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، فيما أكد تقرير الطب الشرعي أنها الضحية كانت بِكرًا، وصُرح بدفنها مساء يوم الصباحية، وأحيل الزوج المتهم إلى الجنايات وصدر بشأنه القرار سالف الذكر.
كانت هذه تفاصيل خبر حجز بمستشفى الأمراض العقلية.. تفاصيل محاكمة قاتل زوجته يوم الزفاف بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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