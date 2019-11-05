"رجله لفت تحت القطر".. مصرع مجند بمزلقان أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شاب مصرعه تحت عجلات قطار ركاب بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، مساء الاثنين.
تلقى العقيد طارق الأحول مأمور قسم شرطة أبو النمرس، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بجوار مزلقان السكة الحديد.
انتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، وعُثر على جثة محمد رجب، مجند مقيم قرية منيل شيحة، بها تهتك في الجمجمة وكسور متفرقة من الجسم.
تحريات المباحث بقيادة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث أبو النمرس، توصلت إلى أنه في أثناء دخول قطار ركاب محطة منيل شيحة، حاول المتوفى الركوب إلا أن قدمه تعثرت وسقط أسفل عجلات القطار ليلقى حتفه في الحال.
وحضرت أسرة المتوفى محل الواقعة وتعرفوا على الجثمان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.
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