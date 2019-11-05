أخبار مصر | ننشر تفاصيل اتصال الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل اتصال الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بحث الاتصال عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عُمق وقوة العلاقات بين البلدين، وفي هذا الإطار قدم الرئيس التهنئة للرئيس ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وبما يُساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي .

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وخلال الاتصال تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير للرئيس ترامب على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بـ "سد النهضة" والتي تجرى يوم 6 نوفمبر الجاري، في واشنطن على مستوى وزراء خارجية ( مصر - السودان - أثيوبيا ).

وأكد الرئيس ترامب على اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات وأنه شخصياً سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيداً لحرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف .

الإتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسيان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات .