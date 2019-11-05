مصر | "كان يتعاطى المخدرات ولا يعمل".. مُسن يقتل نجله في أوسيم بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان يتعاطى المخدرات ولا يعمل".. مُسن يقتل نجله في أوسيم بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعدي مسن على نجله بالضرب المبرح محدثًا إصابته بجروح وكدمات متفرقة بجسده، وخنقه حتي أسقطه قتيلا، بمنطقة أوسيم، شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود إشارة من مستشفي أوسيم المركزي بوصول "ح.ع" 22 سنة، مقيم بقرية برطس بنطاق المركز، جثة هامدة، ووجود آثار تعذيب بجسده وخنق حول رقبته.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة والتقابل مع والده، قرر أن نجله، كان يتعاطي المخدرات، ولا يعمل، ويوم الواقعة، قيده وتعدي عليه بالضرب المبرح، ثم قام بخنقه لـ" تربيته"، حتى سقط قتيلا، متأثرا بإصابته، وبنقله إلى المستشفي أملا في إسعافه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.