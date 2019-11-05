مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. قتل سائق توكتوك.. وسقوط ديلر الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. قتل سائق توكتوك.. وسقوط ديلر الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"أعدموه برباط الترينج'.. التفاصيل الكاملة لقتل 'سائق توكتوك' بأبو النمرس

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل قتل سائق توك توك لسرقته بمركز أبو النمرس، وتبين أنه كان ورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة من المقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبو النمرس، مفاده بالعثور على جثة لذكر مجهولة الهوية في العقد الثاني من العمر، ملفوف حول رقبته حبل أسود خاص بالترينج الذي يرتديه، داخل مسقى مياه متفرعة من ترعة الحبس.

بـ"12 كيلو حشيش و72 ألف جنيه".. سقوط ديلر الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وعثر بحوزته على 12 كيلو حشيش و72 ألف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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إصابة 4 عمال خلال مشاركتهم في إطفاء حريق مصنع قليوب (صور)

قال حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، إن حريق مصنع أبو حوا للدراجات البخارية بقليوب على الطريق الزراعي أسفر عن 5 حالات اختناق في صفوف العمال الذين ساعدوا في إطفاء الحريق مع الحماية المدنية.

بـ"حشيش وكتر".. القبض على "سوداني" في الدقي

تمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على سوداني الجنسية وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض بمنطقة الدقي، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

سقوط ديلر جديد بالجيزة بحوزته 7100 قرص ترامادول و82 ألف جنيه

أحبط رجال مباحث الجيزة ترويج 7100 قرص مخدر، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، بعد ضبطهم بحوزة واحد من أشهر تجار المخدرات بالمنطقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. للتفاصيل