شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء العالم و4 وزراء في افتتاح مؤتمر المصريات بـ«الأهرامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت سفح أهرامات الجيزة وعلى نغمات آلة الهارب، احتفلت وزارة الآثار، مساء أمس الأول، بافتتاح الدورة الـ12 للمؤتمر الدولى لعلماء المصريات، حيث تمت إقامة حفل عشاء موسيقى حضره ٦٠٠ عالم من مصر والعالم، بجانب وزراء الآثار والتخطيط والاستثمار والاتصالات، وعدد من سفراء بعض الدول الأجنبية والعربية.

وخلال الحفل، رحب الدكتور خالد العنانى بالحاضرين، وقال: «هذه الدورة ستكون مختلفة عن جميع الدورات السابقة، حيث يسعد الوزارة إقامة أكثر من فعالية للمشاركين في المؤتمر، تجوب بهم تاريخ مصر

الطويل بمختلف عصوره التاريخية، من خلال تنظيم 3 فعاليات، الأولى تحت سفح الهرم، والثانية في قلعة صلاح الدين الأيوبى، كما حرص شركاؤنا الدائمون المتمثلون في معاهد الآثار الأجنبية في مصر على المشاركة الفعالة مع الوزارة باستضافة حفل عشاء بقصر الأمير محمد على في منطقة المنيل».

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وظهر بوضوح انبهار الحاضرين بتنظيم الحفل ومكانه تحت سفح الأهرامات، وحرص كثيرون على التقاط الصور التذكارية في المنطقة.

يُذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، افتتح صباح أمس الأول الدورة الـ12 للمؤتمر الدولى لعلماء المصريات، الذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

كما كرم وزير الآثار عددًا من علماء الآثار لما بذلوه من جهود وعطاء لمصر ولعلم المصريات، هم عالم الآثار الألمانى ستيفان زايلدن مايو، مدير معهد الآثار الألمانى في القاهرة، وعالم الآثار اليابانى ساكوچى يوشيمورا، وعالم الآثار الأمريكى مارك لينر، وعالم الآثار المصرى الشهير الدكتور زاهى حواس.