شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث القطن: خطة لتطوير زراعة القطن.. ورؤية مستقبلية لاستعادة عرشه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرا للسمعة العالمية الممتازة والمكانة المرموقة التي يحتلها القطن المصرى منذ بداية عهده لأكثر من قرن ونصف من الزمان، قام معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية باستنباط العديد من أصناف القطن عالية الجودة والتى تتفوق على الأصناف المنزرعة والمحافظة على نقاوتها الوراثية، والتى تحقق الفائدة للاقتصاد القومى، وكذلك تحديد أوفق المناطق لزراعة الأصناف الجديدة لتحقيق أفضل خريطة صنفية وإعداد التوصيات الفنية الزراعية للهجن الجديدة المبشرة وتطوير المعاملات الزراعية للأصناف التجارية المنزرعة من أجل النهوض بالمحصول.

وتقول دراسة المعهد، التي أعدها الدكتور فكرى سيد حامد محمد، أستاذ ورئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية السابق بالمعهد، إن الأسباب التي أدت إلى تدهور زراعة وصناعة القطن يأتى في مقدمتها عزوف المزارعين عن زراعته لانخفاض العائد من زراعته عن المحاصيل المنافسة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة خلال السنوات العشر الأخيرة.

أيضا عدم توفير مستلزمات الإنتاج في الوقت وبالسعر المناسبين دعما للعملية الإنتاجية. إلى جانب مساهمة دواليب «الحلج الأهلية» في تدهور صفات أصناف القطن وانتشار بذرة مجهولة المصدر تم استخدامها في زراعة الكثير من المساحات، خاصة في مراكز الإكثار.

وتشير الدراسة إلى عدم اتباع الدورة الزراعية ما أدى إلى تناثر مساحات القطن، ومن ثم عدم وجود تجميعات تسمح بالإدارة الجيدة للمحصول للوصول إلى أعلى إنتاجية بأقل تكلفة.

كما تشير إلى عدم كفاءة نظام إدارة المحصول وعدم تطبيق التوصيات الفنية وكذلك مكافحة الآفات بالأسلوب العلمى السليم خلال مراحل النمو المختلفة وضعف الصلة بين البحث العلمى والإرشاد، مما أدى لتعرض المحصول أثناء مراحل نموه لكثير من المشاكل التي أدت في النهاية لنقص المحصول والجودة.

وأوضحت الدراسة عدم الالتزام بالزراعة في الموعد المناسب لجعل كل مرحلة من عمر النبات تتزامن مع أنسب ظروف جوية، لذا امتدت زراعات القطن إلى شهر يونيو ما ترتب عليه انخفاض شديد في إنتاجية هذه الحقول.

إلى جانب أن عمليات تداول القطن الزهر شابها الكثير من التشوهات والسلبيات أدت إلى انتقال الأصناف من محافظة إلى أخرى وخلط الأعلى بالأقل جودة، ما أدى لانخفاض جودتها وتعرضها للرفض من المستورد.

وانتقدت الدراسة انتشار القطن «الأبلند» في مساحات متفرقة بسيطة داخل مساحات التجارى لأصناف القطن ووجود نباتات أبلند متناثرة في مساحات الإكثار ما يعرضها للرفض بعد الجهد المبذول في النقاوة والتفتيش الحقلى، وما يترتب على ذلك من التأثير على صفات الجودة التي يتمتع بها القطن المصرى على مستوى العالم.

كما انتقدت تقلص دور الإرشاد الزراعى في توصيل التوصيات الفنية من معهد بحوث القطن إلى المزارعين ومتابعة تنفيذ التوصيات.

ووضعت الدراسة عددا من الحلول والمقترحات التي من شأنها النهوض بزراعة وصناعة القطن، منها العمل على إنشاء هيئة عليا للقطن وصناعة الغزل والنسيج تعمل على التنسيق بين القطاعات التي تشملها منظومة القطن من إنتاح وتجارة وحليج وتصدير وتصنيع لوضع السياسة الصنفية وتحديد مساحات الأصناف التي تلائم المغازل المحلية والتصدير.

والعمل على رفع إنتاجية القطن ووضع أهداف مرحلية للوصول إلى أقصلى استفادة من القدرة الإنتاجية للأصناف، وزيادة الإنتاجية هي أفضل وسيلة لزيادة مساحة القطن، ووضع آلية تسمح بوصول بوصول القطن المصرى متوسط الجودة بسعر مقبول للصناعة المحلية.

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ووضع الحلول والآليات لرفع رتبة القطن ونظافته وتقليل نسبة الشوائب به وخلوه من الملوثات.

والعمل على تحقيق هدف قومى بأن يصل إنتاج مصر من القطن إلى 5- 6 ملايين قنطار، تستهلك الصناعة المحلية 70% من هذه الكمية، ويكون هدف التصدير 1.5- 2 مليون قنطار شعر.

وتوجيه الدعم للمزارعين لأن تكلفة الفدان الواحد عالية ويجب أن يكون هناك هامش ربح للمزارع حتى يُقبل على زراعة محصول القطن الاستراتيجى.

وتقترح الدراسة أن يتم إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن، حيث يقوم هذا الصندوق بإعلان سعر ضمان قبل موسم الزراعة ويتولى سداد فروق الأسعار في حالة انخفاضها عن سعر الضمان.

وإعادة الدورة الزراعية لرفع كفاءة إدارة المحصول وتقليل تكاليف الإنتاج، وتقليل تكلفة إنتاج القطن باستخدام أساليب مختلفة من الدعم، إما الدعم العينى في صورة مستلزمات إنتاج من مبيدات أو أسمدة أو بتقديم خدمات مجانية للمزارعين، مثل المكافحة وتطهير الترع ومقاومة الحشائش.

وطالبت الدراسة بالحد من انتشار الملوثات في القطن باستخدام أسلوب الجنى المحسن في عبوات وخيوط قطنية واتخاذ الإجراءات التي تمنع وجود الملوثات بالقطن، سواء في مراحل التداول مثل استخدام الرتبة والتصافى في تحديد أسعار القطن. وتشجيع زراعة القطن في الأراضى الجديدة لزيادة المساحة والإنتاج.

وتفعيل دور الإرشاد الزراعى في نقل التوصيات الفنية للمنتجين، وتقوية المثلث الذي يضم الإرشاد والبحوث والإنتاج للوصول إلى أقصى استفادة من القدرة الإنتاجية للأصناف وأقصى استفادة من الموارد الأرضية والمائية ومستلزمات الإنتاج، وهذا يتحقق عن طريق الآتى:

إرشاد المزارعين للأهمية الاقتصادية للقطن المصرى، وضرورة الالتزام بزراعة التقاوى المعتمدة من أجل الحفاظ على الصفات المميزة لصنف القطن المصرى وزيادة قدرته التنافسية في السوق العالمية.

رفع الوعى لدى المزارعين باتباع التوصيات الفنية الخاصة بالمعاملات الزراعية المختلفة كإحدى وسائل المكافحة المتكاملة لآفات القطن، وكذلك زيادة القدرة المحصولية للصنف المنزرع.

إرشاد الزراع لأهمية اتباع التوصيات الفنية الخاصة لكل صنف عند زراعته تحت الظروف البيئية المختلفة.

تأهيل المزارعين المتميزين لنقل التوصيات لغيرهم من المزارعين من خلال برنامج المزارع إلى المزارع farm to farm، وذلك لإشراك المزارع في العملية الإرشادية ورفع مستواه الفنى.

التركيز على أهمية ترشيد استخدام المبيدات ومياه الرى والتسميد الآزوتى حفاظا على البيئة والتربة لرفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه.

وشرح الأضرار التي تنتج من خلط ناتج مساحات الإكثار مع أقطان التجارى دائرة بالسلب على درجة النقاوة، ولفتت الدراسة إلى الزراعة التعاقدية بأن يكون هناك عقد ثلاثى الأطراف بين كل من المزارع (المنتج) وشركات التجارة (المشترى) والحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة (كضامن) بحيث يضمن كافة الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاقدة.