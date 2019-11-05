شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض بـ200 مليون دولار لـ«خلق وظائف» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض «مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف»، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، والموقع في مايو 2019.

ويهدف القرض إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الأخرى للمستفيدين من المشروع.

Advertisements

ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، تضم تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير القروض لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وتوفير تمويل للاستثمار في الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين الذين يستهدفون الشركات الناشئة، وتطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.

كما وافق المجلس على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع بتاريخ 28/1/2019، والصادر بها قرا رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019.

ويهدف الاتفاق إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر على أساس البحث العلمي والتطبيق العلمي للعلوم ومنح الجامعة درجات مشتركة ودرجات وطنية مزدوجة وفرنسية في إطار عملية بولوينا وفقا لنظام الساعات المعتمدة الأوروبي ECTS والإشراف على الدكتوراة ومنحها بشكل مشترك من قبل الجامعة والمؤسسات الفرنسية الشريكة.

ويهدف الاتفاق إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية باعتبارها جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، وتكون مهمتها تقديم تعليم متميز وإعداد باحثين رفيعي المستوى وتطوير ونشر وتعزيز البحث العلمي.