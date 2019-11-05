شكرا لقرائتكم خبر عن «شاكر»: استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء خيار استراتيجي للعرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على أهمية الربط الكهربائى العربى باعتباره أهم المشروعات التكاملية العربية، ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية، تعتمد على وجود إطار تشريعى وإطار مؤسسى متين، يصحبهما بنية تحتية مكتملة.

وقال، فى كلمته خلال رئاسته أعمال اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب، بمقر الجامعة العربية، أمس، إن الملوك ورؤساء الدول العربية يولون موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائى العربى الشامل أهمية خاصة، نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.

وأكد شاكر ترحيب مصر بالمعاونة فى استضافة مجموعة من الخبراء الصوماليين وتنظيم برنامج تدريبى لتأهيلهم للقيام بتقييم وضع قطاع الكهرباء فى الصومال، ولفت إلى ما تعانى منه كل من الصومال واليمن من تحديات ومشكلات من تضرر فى الأبنية التحتية لقطاع الكهرباء، وما قررته القمة العربية الاقتصادية فى بيروت، يناير الماضى، نحو دعم دولتى الصومال واليمن فى تنفيذ خطط التنمية وإعادة الإعمار.

Advertisements

وقال وزير الكهرباء إن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خيار استراتيجى بالنسبة للدول العربية، مشيرا إلى أنه جار الإعداد لعقد المنتدى العربى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية فى القاهرة فى 2 ديسمبر المقبل.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاقتصادى، السفير كمال حسن على، أن الجامعة العربية تقوم فى الأساس على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادى بين الدول العربية، مؤكدا أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تحقق أهمية كبيرة لتحقيق هذا التكامل الاقتصادى العربى.

وشدد، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية الاجتماع للتحضير للدورة الـ13 للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، اليوم، مشيرا إلى أهمية الموضوعات التى يناقشها المجلس، خصوصًا فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، باعتبار أن هذه الموضوعات تهم مباشرة المواطن والاقتصاد العربى، خاصة ما يتعلق بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادى للدول العربية فى مجال الكهرباء.

وأشار إلى التطورات الكثيرة التى حدثت فى المجالات المتعلقة بوثائق حكومة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وفى إطار الربط الكهربائى الذى يتم فعليا على أرض الواقع، مشيدا بالتعاون القائم بين الجامعة العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والبنك الدولى لاستكمال الإطار المؤسسى للسوق العربية المشتركة للكهرباء.