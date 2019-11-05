شكرا لقرائتكم خبر عن منير فخري رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولى منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة الأسبق، أمس، منصب رئاسة مجلس أمناء الجامعة الفرنسية في مصر خلفاً للدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى الأسبق.

وقال «عبدالنور»: «يسعى مجلس الأمناء إلى النهوض بالجامعة في ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والفرنسية في 28 يناير الماضى، أثناء الزيارة الرسمية لرئيس فرنسا لمصر».

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن برنامج تطوير الجامعة طموح للغاية، حيث يستهدف تطوير المبانى والمناهج والمعامل، فضلا عن منح الخريجين الشهادة المزدوجة من مصر وفرنسا. وتابع: «عملية التطوير ستتم بعد موافقة الحكومة على القرض المقدم من نظيرتها الفرنسية لتطوير الجامعة، وأتوقع زيادة عدد الطلاب الفترة المقبلة»، موضحا أن دور مجلس الأمناء التنسيق بين الجامعات الفرنسية والسلطات المصرية المتمثلة في وزارة التعليم العالى.