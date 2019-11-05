شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مشاكل المصدرين بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحت عنوان تنمية الصادرات بالإسماعيلية، وبرعاية عبد العزيز الشريف، رئيس هيئة الصادرات، عقدت هيئة تنمية الصادرات المصرية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، أمس، أول ورشة عمل وندوة وحوار مفتوح بين مسؤولى الهيئة وعدد من المصدرين بالمحافظة، لبحث مشكلاتهم وإزالة المعوقات من أمامهم. وأعلن د/ وليد محمود، وكيل وزارة التجارة والصناعة بالهيئة، أن الهدف من الورشة هو المواجهة المباشرة بين مسؤولى الهيئة والمصدرين، فى إطار حرص الدولة والهيئة على تنمية الصادرات المصرية وزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية، مشيراً إلى تراجع الواردات لصالح الصادرات بقيمة 600 مليون جنيه، خلال الفترة الماضية، بما يؤكد زيادة قطاع التصدير، لافتا إلى تراجع الواردات فى عدد من الأنشطة بعد دخول المكون المصرى فيها، مثل صناعة الجلود بقيمة تصل إلى الربع بعد إنشاء منطقة الروبيكى. واستعرض حجم التجارة الخارجية والخطة الاستراتيجية التى أعدتها الهيئة لزيادة الصادرات وسبل مساعدة الشركات داخل الإسماعيلية على تسويق منتجاتها ورفع كفاءة ومهارات العاملين فى مختلف القطاعات لتحقيق صناعة مستدامة لتنمية صادرات المحافظة.

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