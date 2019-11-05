شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تركيب أول محطة لحظية لرصد ملوثات الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الانتهاء من تركيب أول محطة لحظية لرصد ملوثات الهواء المحيط بالبحيرة، وتم تركيبها بمحيط مركز ومدينة كوم حمادة بالبحيرة، حيث تقوم بالرصد اللحظى أتوماتيكيا للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و2.5 ميكرومتر.

وأكدت وزيرة البيئة أن تركيب هذه المحطة يأتى في إطار الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة تلوث الهواء، منها التوسع في إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط، والتى تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء، مشيرة إلى أنه بإعلان هذه المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 102 محطة رصد على مستوى الجمهورية. وشهد العام الماضى تركيب ٩ محطات لرصد نوعية الهواء في مختلف محافظات الجمهورية.

وتعد هذه المحطة الأولى للرصد اللحظى والثالثة في المحافظة، في حين أن المحطتين الموجودتين تعتمدان على وضع فلاتر ثم تحليلها في المعمل لاحقا.