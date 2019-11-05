شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد حرق 40 طن بانجو في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت «المصرى اليوم» أمس، تنفيذ أكبر عملية حرق لـ٤٠ طناً من نبات البانجو المخدر في المنطقة الصحراوية غرب مدينة الغردقة، عاصمة البحر الأحمر، بمشاركة مندوبين عن مديرية الزراعة، ووزارة البيئة، وشرطة المرافق، وسط حراسة مشددة من مديرية الأمن وبإشراف رئيس نيابة الغردقة الكلية.

كانت المضبوطات تحت تحفظ النيابة بعد ضبطها في قضايا تهريب، وتعاطٍ، واتجار، وتراكمت في المخازن، فتم التنسيق بين النيابة ومسؤولى البيئة والشرطة لحرقها، واستغرقت عملية تحميل المضبوطات من المخازن على سيارات النقل نحو ٣ ساعات، وتم تأمين خط سير السيارات التي تقل البانجو من مخزن التحفظ في شارع المصالح، حتى موقع حرقها في إحدى الحفر الكبيرة التي تم تجهيزها في المدفن الصحى بصحراء الغردقة.

وشارك عدد من المجندين في تفريغ الأجولة، وبدأت عملية الحرق في المدفن العمومى، وصدرت تعليمات بعدم الاقتراب من الدخان والتواجد في منطقة عكس اتجاه الريح حتى لا يتأثر المشاركون برائحة البانجو التي غطت المنطقة القريبة من تنفيذ عملية الحرق لعدة ساعات.