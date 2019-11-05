شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة جامعة القاهرة فرع الخرطوم تنشر دراسة علمية للزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة وادى النيل العلمية المحكمة التى تصدر عن جامعة القاهرة فرع الخرطوم دراسة للكاتب الصحفى والباحث محمد ثروت بعنوان حوار الأديان وأثره على التعايش السلمى فى المجتمعات التعددية.

وتتضمن الدراسة اشكاليات حوار الأديان فى مجتمع جنوب شرق آسيا تطبيقا على دولة ماليزيا. وأهم مبادرات الحوار الرسمية والشعبية وجهود تنكو عبد الرحمن ومهاتير محمد والنخبة الماليزية فى الحوار بالإضافة إلى علاقة الحوار بالتنمية.

كان العدد الجديد رقم ٢٤ المجلد الثانى لمجلة وادى النيل العلمية التى يرأس تحريرها دكتور عزمى مجاهد مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم تضمنت عددا من الدراسات عن بستان المسجد النبوى والفقر فى منظور الدعوة الإسلامية والفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية بين الدبلوماسية العامة والدعاية ودراسة اخيرة عن تقنيات ارشميدس الرياضية والفيزيائية.

Advertisements

جدير بالذكر أن المجلة العلمية يقوم بتحكيمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والجامعات المصرية ومنهم د. حسن حماد ود. عبد الراضى عبد المحسن ود. عصمت نصار ود. محمد عنانى.











