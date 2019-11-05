أخبار مصر

مجلة جامعة القاهرة فرع الخرطوم تنشر دراسة علمية للزميل محمد ثروت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة جامعة القاهرة فرع الخرطوم تنشر دراسة علمية للزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة وادى النيل العلمية المحكمة التى تصدر عن جامعة القاهرة فرع الخرطوم دراسة للكاتب الصحفى والباحث محمد ثروت بعنوان حوار الأديان وأثره على التعايش السلمى فى المجتمعات التعددية.

 

وتتضمن الدراسة اشكاليات حوار الأديان فى مجتمع جنوب شرق آسيا تطبيقا على دولة ماليزيا. وأهم مبادرات الحوار الرسمية والشعبية وجهود تنكو عبد الرحمن ومهاتير محمد والنخبة الماليزية فى الحوار بالإضافة إلى علاقة الحوار بالتنمية.

 

كان العدد الجديد رقم ٢٤ المجلد الثانى لمجلة وادى النيل العلمية التى يرأس تحريرها دكتور عزمى مجاهد مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم تضمنت عددا من الدراسات عن بستان المسجد النبوى والفقر فى منظور الدعوة الإسلامية والفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية بين الدبلوماسية العامة والدعاية ودراسة اخيرة عن تقنيات ارشميدس والفيزيائية.

 

Advertisements

جدير بالذكر أن المجلة العلمية يقوم بتحكيمها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والجامعات المصرية ومنهم د. حسن حماد ود. عبد الراضى عبد المحسن ود. عصمت نصار ود. محمد عنانى.

 

WhatsApp Image 2019-11-04 at 11.33.17 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-11-04 at 11.33.18 PM(1)
 

 

WhatsApp Image 2019-11-04 at 11.33.18 PM
 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلة جامعة القاهرة فرع الخرطوم تنشر دراسة علمية للزميل محمد ثروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا