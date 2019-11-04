شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم كفر الشيخ: استمرار الدراسة بمدرسة الجمهورية عقب إجراءات وقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بعد تعقيم مدرسة الجمهورية الابتدائية التابعة لإدارة فوه التعليمية وإجراءات الطب الوقائي بمديرية الصحة، وبتعليمات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، تقرر استمرار الدراسة في المدرسة.

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