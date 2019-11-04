شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير يوقف المتسببين في واقعة تحرك «قطار شبين القناطر» دون سائق عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل أن نتائج اللجنة الموسعة التي أمر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتشكيلها للتحقيق في واقعة تحرك قطار محطة شبين القناطر دون سائق، قد أسفرت عن إدانة جميع المتسببن والمسؤولين عن حدوث الواقعة.

وبالعرض على وزير النقل قرر إيقافهم جميعاً عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الراتب وإحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات التأديبية قِبلهم، كما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، بتهمة تعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.