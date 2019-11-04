شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لأعضاء مجلس الأهلي: «كان نفسي أشوفكم عند الكابتن الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة للنادي الأهلي قائلًا: «أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الأهلي». وتابع آل الشيخ، في حسابه على «تويتر»: «هم إخواني وأصدقائي وأوجه لهم كل رسائل المحبة والإخوة وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب».

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