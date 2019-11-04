شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف وتوفير العلاج بالمجان لـ4556 مواطنًا في 3 قوافل طبية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أنه تم الكشف على 4556 مواطنًا ضمن فعاليات القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمراكز «الفشن، سمسطا، ناصر»، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف القوافل الطبية لتحسين مستوى الخدمة الصحية بالقرى.

واستعرض محافظ بني سويف، الاثنين، التقرير النصف الشهري لجهود مديرية الصحة بالمحافظة، حيث نظمت إدارة القوافل الطبية بالمديرية 3 قوافل: الأولى بقرية الجفادون مركز الفشن يومي 16 و17 أكتوبر الماضي، والقافلة الثانية بقرية التضامن مركز سمسطا يومي 23 و24 أكتوبر الماضي، فيما تم تنظيم القافلة الثالثة بجزيرة أبوصالح مركز ناصر يومي 30 و31 من نفس الشهر، حيث تمكنت القوافل الثلاث من الكشف على 4556 مواطنا بتلك القرى، فضلاً عن إجراء معمل دم لـ 368 مواطنا، و78 معمل طفيليات، و57 حالة أشعة، واستصدار 58 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 35 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل أشعة لموجات فوق صوتية لـ 88 حالة.

كما تضمنت فعاليات القوافل تنظيم ندوات للتثقيف الصحى حضرها 415 مواطنًا، والتي تناولت موضوعات: الالتهاب الكبدى الفيروسى، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد من الحالات.