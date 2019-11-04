شكرا لقرائتكم خبر عن مراد وهبة: جميع مؤسسات الدولة عليها أن تشارك في نظام التعليم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مراد وهبة، أستاذ الفلسفة، إنه لابد من مشاركة جميع مؤسسات الدولة في نظام التعليم الجديد حتى يتم تغيير الذهنية لدى الطلاب وليس مجرد تغيير المهارات فقط، موضحًا أنه حتى إن تّعلم الطلاب في المدارس حرية الإبداع سيواجهون الأسرة في نهاية اليوم الدراسي.

وأضاف «وهبة»، خلال حوار تليفزيوني، أن الأسر بطبيعتها تقف ضد الإبداع، لذلك يجب إدخال الأسر في المنظومة الجديدة وتدريبهم على تقبل الإبداع بل وتنميتها لدى أبنائهم.

وتابع: «مفيش فرق بين التعليم دلوقتي والتعليم بتاع زمان، أنا كنت متفوق في المرحلة الابتدائية، المرحلة الثانوية كنت طالب فاشل، بسخر من نظام التعليم لأنه كان يعتمد على التذكر، التعليم النهارده أصبح مكلفا للأسر لأنه دروس خصوصية وسناتر وحاجات من دي».