شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب للسيسي: مهتم شخصيًا بنجاح مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تناول الاتصال بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ترامب على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وبما يساهم في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف راضي أنه خلال الاتصال تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر والتقدير للرئيس ترامب على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة والتي تجرى يوم (6 نوفمبر الجاري) في واشنطن على مستوى وزراء خارجية (مصر – السودان – أثيوبيا) حيث أكد الرئيس ترامب على اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على نجاح هذه المفاوضات وأنه شخصيا سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في مستهل هذه المفاوضات تأكيدا لحرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك بحث سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بالمكالمة الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السيسي عبر صفحته على فيس بوك: «سعدت كثيراً بمكالمتى اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتى تناولنا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتابع الرئيس: «كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتنانى الشخصى وتقدير مصر لسيادته على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتى الكاملة في هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف في إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية».